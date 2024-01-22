Зеленський внесе до парламенту законопроєкт про множинне громадянство
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 22 січня внесе до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства, повідомляє Українська правда.
Про це він сказав у зверненні з нагоди Дня Соборності.
"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.
І дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора", – заявив Зеленський.