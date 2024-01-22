Зеленський внесе до парламенту законопроєкт про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 22 січня внесе до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства, повідомляє Українська правда.

Про це він сказав у зверненні з нагоди Дня Соборності.

"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.