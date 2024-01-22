Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Соборності

Президент Володимир Зеленський 22 січня привітав громадян із Днем Соборності України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я - українець" , - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що слова "я - українець" мають особливе значення.