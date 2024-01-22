Ситуація в енергетиці: без знеструмлень, місцями призупинено розподіл газу

Наразі в Україні немає знеструмлень споживачів через несприятливі погодні умови, водночас є проблеми з розподілом газу. Про це заявили у міністерстві енергетики України, повідомляє Економічна правда.

"Внаслідок аварійних ситуацій та технологічних порушень, що сталися в газових мережах, розподіл газу тимчасово припинено понад 400 споживачам у 4 областях" , – йдеться у повідомленні.

Так, на Дніпропетровщині у Новомосковському районі з технологічних причин відключено від системи газопостачання 71 приватний будинок.

У Житомирі внаслідок потрапляння води в систему газопостачання припинено газопостачання 16 абонентам. Причина встановлюється.

У Харківській області (Ізюмський район) аварійно припинено розподіл газу 182 абонентам.

На Закарпатті (Тячівський район) внаслідок виходу з ладу газорегулювального обладнання припинено газопостачання 140 абонентам.

Внаслідок бойових дій від газових мереж відключено 77 споживачів у Донецькій області та одного споживача у Дніпропетровській.