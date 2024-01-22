ISW: РФ активізує відносини з КНДР, щоб отримати більше артснарядів

Росія активізує відносини з Північною Кореєю, щоб закупити більше артилерійських боєприпасів з-за кордону на тлі дефіциту боєприпасів у Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Військові аналітики вважають, що запланований візит президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї "в найближчий термін" і поглиблення російсько-північнокорейських відносин, є частиною спроб Росії закуповувати боєприпаси з-за кордону.

ISW наводить слова начальника ГУР України Кирила Буданова, який в інтерв’ю 21 січня заявив, що Північна Корея надала "значну кількість артилерійських боєприпасів", що дозволило Росії "трохи видихнути". Буданов припустив, що російські сили без боєприпасів, наданих Північною Кореєю, швидше за все, відчували б значну нестачу артилерійських боєприпасів.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що з вересня по листопад 2023 року Північна Корея поставила до Росії один мільйон артилерійських боєприпасів, а російська оборонно-промисловий комплекс може виготовити всього два мільйони 122-мм і 152-мм снарядів щорічно, що призвело до дефіциту 500 000 снарядів у 2023 році і, ймовірно, призведе до подібного дефіциту в 2024 році.