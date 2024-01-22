У ЄС планують дозволити обмеження імпорту агропродукції з України

Єврокомісія цього тижня представить зміни до торгового законодавства ЄС, які дадуть змогу запроваджувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції до сусідніх з Україною країн. Про це заявив у коментарі Financial Times єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, повідомляє Європейська правда.

За його словами, пропозиція має надійти цього тижня і, ймовірно, включатиме "специфічні для кожної країни захисні заходи", які дозволять Брюсселю блокувати імпорт, якщо ринок певної країни буде переповнений.

"Ми будемо розглядати, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим країнам-членам, і одним зі способів зробити це є запровадження захисних заходів для конкретних країн", – сказав він.

Домбровскіс зазначив, що розподіл експорту української сільськогосподарської продукції відбувається нерівномірно.

"Його відчувають насамперед найближчі сусідні країни, тоді як для ринку ЄС в цілому він не створює значних перешкод", – додав єврокомісар.

Домбровскіс повідомив, що продовження охоплюватиме рік до червня 2025 року. Вона має бути схвалена Європейським парламентом та більшістю країн-членів ЄС.

Крім того, представники ЄС на умовах анонімності розповіли, що наразі розглядається можливість введення квот на м'ясо птиці, цукор і яйця з України, однак жодного рішення щодо цього ще немає.

Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Єврокомісії зажадали введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.