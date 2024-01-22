Республіканці у Палаті представників невдоволені спікером Джонсоном – Politico

Дедалі більше республіканців у Палаті представників США невдоволені спікером Майком Джонсоном і розглядають можливість усунення його з посади. Про це йдеться у матеріалі Politico, повідомляє Європейська правда.

Першою погрожувати Джонсону почала ультраправа конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.

"Я не думаю, що він зараз у безпеці. Єдина причина, чому він є спікером – це те, що наша конференція в такому відчаї" , – сказала вона.

За даними видання, понад 100 республіканців висловили невдоволення підходом Джонсона до урядових витрат, виступивши проти проголосованого раніше закону про тимчасове фінансування для уникнення шатдауну.

Деякі республіканці у приватних розмовах кажуть, що якщо їхній партії не вдасться утримати у Палаті більшість після виборів у листопаді 2024 року, час Джонсона на посаді спікера і на чолі Республіканської партії закінчиться.

Деякі законодавці, які підтримали Джонсона після провалу голосування за трьох інших претендентів на місце колишнього спікера Кевіна Маккарті, відкрито визнають, що саме Джонсона зроблять відповідальним за будь-які невдачі республіканців на виборах.

Складне становище Джонсона частково є наслідком того, що один із соратників Маккарті назвав "поганими картами", які він успадкував від ексспікера, – політично виснажливої низки законодавчих проблем, які тільки накопичуються.

Водночас якщо республіканцям вдасться втримати більшість у Палаті представників, то, за словами конгресмена від Арканзасу Стіва Вомака, суттєвих змін у керівництві не відбудеться.

Відповідаючи на запитання про позиції Джонсона, якщо партія втратить більшість, один високопоставлений республіканець у Палаті представників зауважив, що спекуляції з цього приводу "відбуваються вже зараз".