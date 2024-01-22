В Одесі затримали Романа Гринкевича – генпрокурор (Оновлено)

Правоохоронні органи знайшли й затримали Романа Гринкевича. Він був в Одесі й, за даними слідства, планував втекти з України. Про це повідомив на брифінгу генеральний прокурор Андрій Костін, повідомляє ЛігаБізнес.

"[Романа Гринкевича] сьогодні вранці було затримано в місті Одесі при спробі організації незаконного перетину кордону" , – розказав Костін.

Роман Гринкевич – син львівського підприємця Ігоря Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з підрядами Міністерства оборони. 17 січня він отримав підозру разом з батьком, але одразу його не затримали, а потім він зник.

Директор ДБР Олексій Сухачов на цьому ж брифінгу сказав, що Гринкевич "намагався вирішити питання про незаконний перетин державного кордону, щоб надалі сховатися в одній з європейських країн".

У понеділок його доставлять до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, як і решті підозрюваних у цій справі.

Загалом у справі про військові тендери фігурують п'ятеро підозрюваних: Ігор Гринкевич, Роман Гринкевич, двоє директорів фірм, які працювали з Міністерством оборони, та ще одна довірена особа.

Старший Гринкевич перебуває під вартою з кінця грудня 2023 року, коли працівники ДБР затримали його під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Тоді йому повідомили про підозру в хабарництві (ст. 369 Кримінального кодексу).

Менеджерів Гринкевича та довірену особу затримали 17 січня. Того ж дня усі вони отримали підозри у створенні злочинної організації та заволодінні чужим майном шляхом шахрайства (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу).