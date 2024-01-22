У ЄС хочуть натиснути на Нетаньягу через позицію щодо Палестини – FT

У Євросоюзі хочуть визначити "наслідки" для Ізраїлю, намагаючись натиснути на прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу, який виступає проти створення незалежної палестинської держави. Про це стало відомо виданню Financial Times, повідомляє Європейська правда.

У розпорядженні видання опинився документ, який буде обговорюватися на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

Згідно з пропозицією Брюсселя, країнам-членам ЄС пропонують "викласти наслідки, які вони передбачають у зв'язку з участю або неучастю" в запропонованому мирному плані.

Цей план, зокрема, передбачає надання Палестині державності і взаємне суверенне визнання – так зване рішення про дві держави.

Вимоги ЄС, викладені в документі, включають "незалежну палестинську державу, що живе пліч-о-пліч з Ізраїлем у мирі та безпеці, з повною нормалізацією і суттєвим розвитком безпеки та економічного співробітництва".

Хоча важелі впливу ЄС на Ізраїль значно слабші, ніж у США, він має угоду про асоціацію, яка надає йому преференційні торговельні та інвестиційні переваги, що зробило Євросоюз найбільшим торговельним партнером Ізраїлю.

За словами одного з посадовців ЄС, "існують стимули і стримуючі фактори" для Ізраїлю. Він послався на переваги, які ЄС наразі пропонує Ізраїлю в рамках угоди про асоціацію.

Другий представник ЄС сказав, що пропозиція відображає значний гнів серед багатьох з 27 членів блоку через відмову Ізраїлю брати участь у реалізації плану про дві держави, але попередив, що дискусії в понеділок є "попередніми" і що будь-які дії будуть "на кілька кроків далі".

"Важко нав'язувати щось Нетаньягу, але він не буде вічно" , – зазначив співрозмовник видання.

Нетаньягу після розмови з президентом США Джо Байденом опублікував заяву, в якій він "підтвердив свою політику, що після знищення ХАМАС Ізраїль повинен зберегти контроль над Газою, щоб гарантувати, що Газа більше не становитиме загрози для Ізраїлю".