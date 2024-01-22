Майже 70% українців переконані, що нація долає розбіжності – опитування

Переважна більшість українців (69%) вважають, що вони разом зі співгромадянами потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації. Це на 34% більше, ніж у 2020 році, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Ліга.net.

Соціологи пропонували опитаним два полярні варіанти: а) українці потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації; б) внутрішні суперечності серед українців лише поглиблюються й українці йдуть до розколу.

Зазначається, що у 2020 році лише 35% українців вважали, що країна йде шляхом об’єднання, а 58%, навпаки, тодішню ситуацію сприймали як рух до розколу.

Після початку великої війни думки респондентів кардинально змінилися.

На кінець 2023 року 69% українців вважали, що країна об'єднується, і 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

КМІС також підв'язав дослідження до мови, якою українці спілкуються у побуті.

Громадян, які дотримуються думки про "об'єднання" в україномовному середовищі, на 15% більше, ніж у російськомовному.

Опитування проведене КМІС за власною ініціативою впродовж 29 листопада – 9 грудня 2023 року. Опитано телефоном дорослих українців (18 років і старше) на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Статистична похибка вибірки – не більше ніж 3,4%.