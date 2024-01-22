У поліції назвали причину пожежі в будинку Мазепи на Чернігівщині

Поліція Чернігівщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі в будинку бізнесмена, засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи, яка сталася вночі з 21 на 22 січня, і вже мають версію, що стало причиною події, повідомляє Економічна правда.

"Ймовірною причиною пожежі став недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів" , - зазначають в поліції з посиланням на попередні висновки ДСНС.

На місце працювала слідчо-оперативна група Городнянського відділення поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

Водночас досудове розслідування триває. Для встановлення обставин і причин пожежі будуть призначені необхідні експертизи.

Нагадаємо, з 21 на 22 січня, близько 3:20 ночі, до поліції надійшла інформація від рятувальників ДСНС про пожежу в житловому будинку в одному з сіл Городнянської громади Чернігівського району.﻿ За фактом загоряння житлового будинку поліцейські розпочали кримінальне провадження.﻿﻿ Внаслідок пожежі постраждалих немає.

18 січня Державне бюро розслідувань затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Мазепа проходить у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

19 січня Печерський районний суд за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349,9 мільйонів гривень.

Засновник Concorde Capital вважає, що справа проти нього вмотивована критикою правоохоронців.