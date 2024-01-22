У Кремлі не розуміють, як Трамп може зупинити війну з Україною
В адміністрації Путіна немає розуміння, як експрезидент США Дональд Трамп міг би зупинити російську агресію проти України, жодних контактів російських дипломатів з американським політиком із цього приводу не було. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.
"Ні, у нас немає розуміння, як це може бути здійсненним. Жодних контактів щодо цього не було", – сказав Пєсков.
Нагадаємо, колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.
У листопаді 2023 року Володимир Зеленський пропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.
Після перемоги на праймериз у штаті Айова в середині січня Трамп знову повторив, що в разі перемоги на виборах "дуже швидко" завершить війну.
А президент Володимир Зеленський вкотре запросив його в Україну.