В адміністрації Путіна немає розуміння, як експрезидент США Дональд Трамп міг би зупинити російську агресію проти України, жодних контактів російських дипломатів з американським політиком із цього приводу не було.﻿ Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.

"Ні, у нас немає розуміння, як це може бути здійсненним. Жодних контактів щодо цього не було", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.

У листопаді 2023 року Володимир Зеленський пропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.

Після перемоги на праймериз у штаті Айова в середині січня Трамп знову повторив, що в разі перемоги на виборах "дуже швидко" завершить війну.

А президент Володимир Зеленський вкотре запросив його в Україну.