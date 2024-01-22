Окупанти обстріляли Краматорськ: є загиблий та поранена

Російські загарбники вранці обстріляли Краматорськ Донецької області, у результаті чого загинув чоловік, а його дочка була поранена.﻿﻿ Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Українська правда.

"Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька" , – повідомив він.

Філашкін підкреслив, що навіть відносно віддалені від фронту міста Донеччини залишаються небезпечні, він закликав мешканців евакуюватись.