У ДБР розповіли, який запобіжний захід будуть просити для Гринкевича

Державне бюро розслідувань має намір клопотатиме про обрання для затриманого вранці в Одесі Романа Гринкевича запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави. Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов, повідомляє Укрінформ.

"Зараз Роман Гринкевич перебуває ще по дорозі до суду. Можу однозначно сказати, що будемо клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, але ми всі розуміємо, що є альтернатива запобіжного заходу - це застава. Будемо комунікувати з цього приводу прокурором", - сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні вранці в Одесі затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа. За інформацією ДБР, він мав намір перетнути державний кордон. Раніше Гринкевича-молодшого оголосили у розшук.

29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Працівники ДБР 17 січня оголосили нову підозру львівському бізнесмену і членам злочинної організації, які завдали державному бюджету збитків майже на мільярд гривень. Їх викрито на оборудках із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України.

Підозру також оголосили сину Ігоря Гринкевича Роману.

П’ятьом особам повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації та заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 ККУ).