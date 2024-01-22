Польща передасть Україні нову військову допомогу – Зеленський
Україна отримає від Польщі новий пакет військової допомоги. Також польський уряд виділить кредит на виробництво зброї для України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском.
"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", – йдеться в дописі в Telegram-каналі Зеленського.
Президент назвав переговори з Туском "дуже продуктивними" і зазначив, що вони обговорили всі аспекти двосторонніх відносин.
"Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!", – резюмував Зеленський.