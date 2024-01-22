Польща передасть Україні нову військову допомогу – Зеленський

Україна отримає від Польщі новий пакет військової допомоги. Також польський уряд виділить кредит на виробництво зброї для України.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском.

"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України" , – йдеться в дописі в Telegram-каналі Зеленського.

Президент назвав переговори з Туском "дуже продуктивними" і зазначив, що вони обговорили всі аспекти двосторонніх відносин.

"Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!" , – резюмував Зеленський.