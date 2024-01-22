В Україні знову оголосили тривогу через зліт МіГ-31К

В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".

Про ракетну небезпеку повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошували﻿ тривогу через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у РФ. О 13:29 оголосили відбій.