В Україні знову оголосили тривогу через зліт МіГ-31К
В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".
Про ракетну небезпеку повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошували тривогу через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у РФ. О 13:29 оголосили відбій.