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Польща підтримає швидкий вступ України в Євросоюзу – прем'єр

Польща підтримає швидкий вступ України в Євросоюзу – прем'єр
Фото: president.gov.ua

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва заявив, що його країна буде цілковито підтримувати швидке приєднання України до Європейського Союзу. Про це Туск сказав після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

"Ми досягли домовленості з президентом про роль Польщі, яка буде повністю підтримувати швидкий вступ України до Європейського Союзу", – сказав Туск.

Зеленський, зі свого боку, зазначив, що обом країнам варто було б створити спеціальну консультативну групу щодо вступу України до Євросоюзу. 

"Ми будемо разом в Союзі, і ми будемо разом в НАТО. Ми будемо разом відбудовувати Україну", – заявив глава держави.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Україна і Польща повинні почати реальну розмову про те, як вирішувати двосторонні проблеми на шляху до Європейського Союзу, щоб запобігти кризам на кшталт блокування кордону чи зернової кризи.

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