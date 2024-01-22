Туск засудив тих, хто намагається бути нейтральними у питанні війни

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва у понеділок засудив тих, хто у питанні російсько-української війни намагається зберігати нейтралітет. Про це він сказав на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

"Сьогодні будь-хто у вільному світі, хто прикидається нейтральним, зберігає однакову дистанцію або представляє її щодо України та Росії, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі" , – сказав польський прем'єр-міністр.

Туск додав, що вся Україна бореться за безпеку всього вільного світу.

"Це не гасло. Це не порожні слова про те, що тут вирішується доля вільного світу" , – додав Дональд Туск.

За підсумками візиту Туска стало відомо, що Польща приєдналася до декларації країн Групи семи про "гарантії безпеки" для України. Обидві країни розпочнуть роботу над двосторонньою безпековою угодою.