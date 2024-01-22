Кулеба розповів, від чого залежить тривалість війни в Україні

Тривалість війни в Україні залежить від видів озброєння, яке Україні передають союзники. Мова йде, зокрема, про далекобійні ракети, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС з посиланням на Міністерство закордонних справ.

"Зміцнення ППО залишається пріоритетом. "Патріоти", "NASAMS", IRIS-T та SAMP-T — це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів. Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів. Чим більше снарядів, тим менші втрати; чим довший радіус, тим коротшою буде війна" , — підкреслив він.

Кулеба додав, що Україна розраховує на швидкі кроки задля практичного відкриття переговорів про вступ до ЄС вже у першій половині 2024 року.

"Ми маємо зберігати темп, проводячи скрінинг законодавства та готуючи переговорну рамку. Ми розраховуємо, що вона буде затверджена якомога швидше, одразу ж після оцінки Єврокомісією у найближчі місяці впровадження Україною чотирьох кроків, що дозволить нам провести першу міжурядову конференцію вже у першій половині цього року" , — підкреслив міністр.

Голова зовнішньополітичного відомства також закликав Євросоюз збільшити постачання зброї, затвердити довгострокову програму підтримки України, конфіскувати російські активи РФ і перервати постачання до РФ критичних компонентів.

Кулеба висловив сподівання щодо швидкого затвердження наступного пакету санкцій проти Росії, а також успішного проведення роботи із пошуку механізмів використання заморожених активів Росії для відновлення України.

"Необхідна заборона на постачання товарів подвійного призначення та низки цивільних товарів, які Росія використовує для виробництва зброї. Ваші країни мають одні з найкращих фінансових розвідок світу, які здатні виявити та заблокувати відповідні бізнес-схеми" , — зазначив міністр.

Як повідомлялось, Європейський Союз розпочав роботу над конфіскацією заморожених активів Росії в інтересах України.