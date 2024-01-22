У Поліції відповіли, чи забиратимуть у громадян роздану на початку війни зброю

З початку повномасштабного вторгнення правоохоронці вилучають в українців значно більше незаконної зброї, повідомляє РБК-Україна.

Про церозповів голова Національної поліції України Іван Виговський.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почала вилучати у громадян вибухівку, патрони, гранати та пістолети у дуже великій кількості. Однак зброя, яку було роздано на початку війни, вилучатись не буде.

"Що стосується зброї, яку роздавали на початку війни, ми її зараз не забираємо у громадян. Тому що триває війна, і зі зброєю люди відчувають себе безпечніше. Є законопроект, щоб провести реєстрацію цієї зброї і облікувати її. Щоб громадянин прийшов, зафіксував її. Після чого зброя буде відстріляна, облікована та повернена громадянину. А вже після закінчення війни протягом 90 днів буде необхідність її здати. Якщо не здав - тоді вже кримінальна відповідальність" , - розповів Виговський.

Він також розповів, що правоохоронці думали над грошовим винагородження для громадян, які добровільно потім здадуть зброю. Однак наразі в поліції немає ресурсів для того, щоб втілити цю ідею.

"Це, звісно, мотивація. Інша мотивація - залишати зброю громадянам, але робити її не вогнепальною, вихолощувати її. Звісно, зброя на руках - це одна з проблем. Ми, буває, вилучаємо колосальні об'єми. Нещодавно вилучили в Миколаєві у одного фігуранта арсенал цілий. Там була навіть бойова частина від "Шахеда". Люди навіть таке приносять собі додому" , - сказав він.

Реєстр зброї в Україні

Нагадаємо, у лютому 2022 року, відразу після російського вторгнення, колишній міністр оборони Олексій Резніков закликав українців вступати в територіальну оборону і отримати зброю для боротьби з окупантами.

Примітно, що тільки в Києві в перші дні вторгнення роздали близько 25 тисяч автоматів і 10 мільйонів патронів.

А 3 березня Верховна рада в закритому режимі легалізувала видачу вогнепальної зброї цивільним, які готові брати участь у відбитті агресії Російської Федерації.

А вже 23 червня 2023 року в Україні запрацював "Єдиний реєстр зброї". За даними МВС, 19588 користувачів вже авторизувалися в "Єдиному вікні громадянина".

В інтерв'ю міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що українське суспільство дозріло до легалізації. Але в цьому контексті насамперед йдеться про безпечне поводження зі зброєю.