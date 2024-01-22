ОП сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо гарантій безпеки з Польщею

Офіс президента України Володимира Зеленського сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо гарантій безпеки з Польщею, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява заступника керівника ОП Ігоря Жовкви.

"Сподіваємося на якнайшвидший початок переговорів з Польщею щодо укладення двостороннього безпекового договору за прикладом Великобританії", - заявив Жовква.

За його словами, це ознаменує новий етап у двосторонніх відносинах між Україною та Польщею.

"Разом зробимо Європу безпечнішою, а Україну та Польщу - сильнішими разом", - наголосив заступник керівника ОП.

Туск в Києві

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, вперше відколи очолив уряд у грудні 2023 року, приїхав до України.

Гарантії безпеки для України

На початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада 2023-го.

Також повідомлялося, що 20 грудня пройшов другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.

Угода з безпеки між Британією та Україною

12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.