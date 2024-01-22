Російські війська обстріляли Куп'янськ: є загиблий та поранений

Російські війська обстріляли місто Куп'янськ Харківської області ввечері понеділка, 22 січня. Загинув чоловік, повідомляє РБК-Україна.

Про це у своєму Telegram написав голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, одна людина загинула, дані встановлюються. Також на цю хвилину відомо про постраждалого 66-річного чоловіка" , - написав він.

За його даними, внаслідок обстрілу спалахнув цивільний автомобіль. Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та приміщення магазину.

На місці працюють рятувальні служби, які ліквідовують наслідки.

Обстріли Куп'янська

Куп'янськ та район Харківської області розташовані на лінії фронту, де ситуація на Лімано-Куп'янському напрямі останніми тижнями стала досить напруженою. Незважаючи на те, що Куп'янськ було звільнено від окупантів у вересні 2022 року, місто постійно обстрілюється.

Наприклад, 18 січня росіяни атакували багатоповерхівку у Куп'янську. Жінка загинула, двох чоловіків було поранено. Також РФ ударила по Куп'янську 20 січня. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок. На даху знайшли снаряд, який не здетонував. Обійшлося без постраждалих.