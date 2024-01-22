Мін’юст хоче націоналізувати майно експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва

Міністерство юстиції 22 січня подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави майна та активів Вячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Мін’юст просить стягнути у вищевказаних осіб, пов’язаних сталими бізнес-зв’язками:

більше 30 одиниць нерухомого майна (житлових, нежитлових приміщень та земельних ділянок);

кошти;

корпоративні права більш аніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах ТДВ СК "МОТОР-ГАРАНТ", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ТОВ "Вертольоти МСБ", їх частки в статутному капіталі ТОВ ФІРМА "ЖЕКОН";

майнові права, зокрема на торгівельні марки та патенти на промислові зразки;

вогнепальну зброю.

Нагадуємо:

У жовтні 2023 року Cлужба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора завершили слідство та передали до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва та директора зовнішньоторговельного департаменту компанії Олега Дзюби. Обидва підозрюються в колабораційній діяльності.

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех".