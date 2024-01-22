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Сирський: Обстановка на Сіверському та Бахмутському напрямках вкрай напружена

Сирський: Обстановка на Сіверському та Бахмутському напрямках вкрай напружена
Фото: t.me/osirskiy

Обстановка на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та веденням штурмових дій, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

За словами Сирського, в ході роботи з командирами бригад, які воюють на цих напрямках, він заслухав висновки з оцінки обстановки та пропозиції щодо подальшого ведення бойових дій.

Також на місцях були прийняті всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань.

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