Сирський: Обстановка на Сіверському та Бахмутському напрямках вкрай напружена

Обстановка на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та веденням штурмових дій, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

За словами Сирського, в ході роботи з командирами бригад, які воюють на цих напрямках, він заслухав висновки з оцінки обстановки та пропозиції щодо подальшого ведення бойових дій.

Також на місцях були прийняті всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань.