Посол Британії розкрив деталі виробництва дронів з Україною

Британський посол у Києві Мартін Гарріс розповів, що дрони для України, на які Британії виділить 200 млн фунтів стерлінгів, вироблятимуться на території обох країн, повідомляє Європейська правда.

Про це Гарріс розказав у інтерв’ю ЄП.

"Дрони мають виготовлятися у співпраці ВПК наших двох країн. Це перевага України зараз – дуже великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн – як ми можемо співпрацювати з вами у виробництві дронів – і тут, в Україні, і у наших країнах", – зауважив посол.

На уточнююче запитання, чи вироблятимуть дрони і в Україні, і у Великій Британії, дипломат відповів ствердно.

Гарріс не уточнив, про яку кількість дронів іде мова, оскільки процес виробництва тільки починається, і до того ж є різні класи дронів.

"Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК", – зауважив дипломат.

Прем’єр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва у січні оголосив, що Лондон виділить 200 млн фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.

Сунак зазначав, що дрони допоможуть вражати російські сили і допоможуть відкинути Росію з України, а також вони знизять ризики для українського експорту через Чорне море.