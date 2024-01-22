ЗМІ: Посли ЄС схвалять використання доходів від активів РФ на користь України

Посли Європейського союзу в середу, 24 січня, схвалять використання прибутку від заморожених активів РФ на користь України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, говорить його повідомлення у соціальній мережі X.

Глава зовнішньої політики ЄС Боррель заявив, що між державами-членами Євросоюзу існує політична угода про використання доходів від заморожених російських активів.

За словами журналіста, у середу посли ЄС мають дати зелене світло старту відкладання отриманих коштів на окремий рахунок.

Пізніше їх використовуватимуть для потреб України.

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення Росії до України.

Посол Бельгії у США Жан-Артур Режибо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігаються в брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.