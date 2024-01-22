Суд продовжив термін утримання під вартою Коломойському

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить засідання суду.

Після понад години у нарадчій кімнаті суддя Олексій Глянь оголосив про рішення клопотання прокурора задовольнити частково та продовжити строк тримання Коломойського під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 2 березня, з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млрд 650 млн грн.

На це рішення протягом п’яти днів може бути подано апеляційну скаргу.

Справа Коломойського

Нагадаємо, що олігарх Ігор Коломойський від вересня перебуває під вартою з альтернативою внесення застави, яку нещодавно суд зменшив до 3 млрд 712 тисяч гривень.

Загалом Коломойський - фігурант декількох справ. Зокрема, його підозрюють у в шахрайстві та відмиванні грошей.

За даними слідства, протягом 2013-2020 років олігарх легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Також відомо, що 7 вересня Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку.

Згодом, він отримав нову підозру за трьома статтями. Слідство встановило, що олігарх з 2013 по 2014 роки незаконно заволодів 5,8 млрд грн.