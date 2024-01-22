Печерський суд Києва відправив Романа Гринкевича під варту

Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, який фігурує у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ, під варту до 17 березня 2024 року з можливістю внести заставу понад 500 мільйонів гривень, повідомляє Українська правда.

Про це говорить трансляція засідання на Youtube-каналі Суспільного.

Прокури просили тримання під вартою через ризик того, що Гринкевич може вплинути на свідків або, скориставшись підробними документами, виїхати за кордон чи продовжуватиме вчиняти правопорушення. Просили заставу у розмірі 500 001 528 грн.

Сторона захисту не погодилась із клопотанням прокурора, назвавши обвинувачення безпідставними і просила застосувати для Гринкевича цілодобовий домашній арешт.

Щодо застави, за словами адвоката, внести вказану суму підозрюваний також не має можливості, адже всі його рахунки заблоковані.

Сам Гринкевич заявив, що заставу у вказаному адвокатами розмірі вносити не буде. Справу він назвав замовною та повідомив, що в Одесі перебував з робочими справами і планував повернутися в Київ. Про те, що його розшукують він дізнався начебто кілька днів тому.

Що передувало:

22 січня в Одесі затримали Романа Гринкевича, сина скандального львівського бізнесмена, який є фігурантом справи про поставки неякісного одягу для ЗСУ. Він перебував у розшуку. Прокурори через суд отримали дозвіл на його затримання.