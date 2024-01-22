На сході України сапери взяли в полон 11 російських оккупантів

Сапери окремого полку ЗСУ на східному фронті взяли в полон 11 російських окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Інженерам 808-го окремого полку підтримки ЗСУ вдалося поповнити обмінний фонд 11 росіянами. Це сталося на сході країни, де полк якраз виконує бойові завдання" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, на Таврійському напрямку за місяць більше 100 російських військових здалися в полон.