Close button

На сході України сапери взяли в полон 11 російських оккупантів

На сході України сапери взяли в полон 11 російських оккупантів
Фото: Telegram

Сапери окремого полку ЗСУ на східному фронті взяли в полон 11 російських окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Інженерам 808-го окремого полку підтримки ЗСУ вдалося поповнити обмінний фонд 11 росіянами. Це сталося на сході країни, де полк якраз виконує бойові завдання", — йдеться в повідомленні.
b4da909d-aa05dee0d3c5ac83c7b4e92e8073ff3
7c9f78c3-d47b2147a9a2a3d186cf5cf154585be

Як повідомлялось, на Таврійському напрямку за місяць більше 100 російських військових здалися в полон.

Новини

Популярні теми форуму

analytics