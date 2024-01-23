США і Британія знову вдарили по хуситах у Ємені – CNN

США і Велика Британія завдали додаткових ударів по об'єктах хуситів у Ємені в понеділок, це стало черговою атакою єменських бойовиків за трохи більше ніж 10 днів.﻿﻿ Про це пише CNN з посиланням на представників оборонного відомства США, повідомляє Українська правда.

За словами представника оборонного відомства, США і Великобританія завдали ударів по менш ніж 10 об'єктах, що менше, ніж під час першої спільної операції 11 січня, коли було завдано ударів по більш ніж 30 об'єктах хуситів.

США розгорнули винищувачі з авіаносця ВМС США Dwight D. Eisenhower в рамках цих ударів.

Президент Джо Байден говорив зі своїм британським колегою, прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком у понеділок, як повідомив Білий дім раніше в той же день, про низку тем, включаючи безпеку в Червоному морі.

У понеділок канал CNN повідомив, що США назвали операцію з нанесення ударів по об'єктах хуситів у Ємені "Operation Poseidon Archer", що свідчить про більш організований і потенційно довгостроковий підхід до операцій в Ємені, спрямованих на стримування підтримуваного Іраном угруповання від нападів на комерційні судна в Червоному морі.

З 11 січня США завдали вісім ударів по об'єктах хуситів в Ємені.

Перша хвиля ударів, під час якої США і Великобританія завдали ударів по приблизно 30 об'єктах на території Ємену, контрольованій хуситами, ознаменувала початок операції "Poseidon Archer", заявив один з офіційних представників.

Атаки були спрямовані на ударні безпілотники, протикорабельні балістичні ракети, протикорабельні крилаті ракети тощо, оскільки США намагалися підірвати здатність угруповання вести вогонь по міжнародних судноплавних шляхах.

Заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила в понеділок, що хусити не здійснювали нових нападів на комерційне судноплавство з 18 січня.

У понеділок хусити заявили, що атакували вантажне судно Ocean Jazz, що належить США, але представник оборонного відомства повідомив, що ця заява не відповідає дійсності.