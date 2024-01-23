Ізраїль запропонував ХАМАСу паузу в бойових діях для звільнення заручників – ЗМІ

Ізраїль через катарських і єгипетських посередників зробив пропозицію ХАМАС, яка передбачає паузу в бойових діях близько двох місяців у рамках багатоетапної угоди задля звільнення всіх заручників, які утримуються в Газі.﻿ Про це пише Axios з посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.

Видання зазначає, хоча пропозиція не включає домовленості про припинення війни, пропонується найдовший період припинення вогню з боку Ізраїлю з початку бойових дій.

Axios нагадує, що понад 130 заручників все ще утримуються в Газі. Ізраїльські офіційні особи заявляють, що кілька десятків заручників загинули або 7 жовтня, або протягом наступних тижнів.

За даними видання, ізраїльські чиновники заявили, що військовий кабінет Ізраїлю схвалив 10 днів тому умови нової пропозиції щодо звільнення заручників, які відрізняються від попередніх аспектів угод, відкинутих ХАМАС, і є більш прогресивними, ніж попередні ізраїльські пропозиції.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що чекають на відповідь від ХАМАС, але підкреслили, що мають "обережний оптимізм" щодо можливості досягти прогресу в найближчі дні.

Згідно з пропозицією, угода передбачає звільнення всіх живих заручників і повернення тіл загиблих заручників у кілька етапів. На першому етапі будуть звільнені жінки, чоловіки старше 60 років і заручники, які перебувають у критичному стані.

Наступні етапи включатимуть звільнення жінок-військовослужбовців, чоловіків віком до 60 років, які не є військовослужбовцями, ізраїльських військовослужбовців-чоловіків, а також повернення тіл загиблих заручників.

Офіційні особи заявили, що запропонований Ізраїлем загальний період паузи для завершення звільнення всіх заручників на різних етапах може становити до двох місяців.

Згідно із запропонованою угодою, Ізраїль і ХАМАС заздалегідь домовляться про те, скільки палестинських ув'язнених буде звільнено за кожного ізраїльського заручника, а потім відбудуться окремі переговори щодо імен цих ув'язнених.

Ізраїльські чиновники заявили, що пропозиція включає в себе передислокацію Армії оборони Ізраїлю таким чином, щоб деякі з них були виведені з основних населених пунктів анклаву і дозволили поступове повернення палестинського цивільного населення в місто Газа і північну частину сектора Газа в міру реалізації угоди.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що ця пропозиція чітко дає зрозуміти, що Ізраїль не погодиться припинити війну і не погодиться звільнити всіх 6 000 палестинських ув'язнених.

У публікації зазначається, що речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив журналістам у понеділок, що президент Байден підтримує паузу в бойових діях, яка б дозволила звільнити заручників і доставити більше гуманітарної допомоги в Газу.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що готові звільнити значну кількість палестинських в'язнів, якщо ХАМАС погодиться на цю пропозицію.

Вони визнають, що якщо угода буде реалізована, операції ЦАХАЛу в Газі будуть значно меншими за обсягом та інтенсивністю після двомісячної паузи.