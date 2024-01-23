Експерти ISW проаналізували заяви Лаврова на Радбезі ООН про війну в Україні

Експерти Інституту вивчення війни проаналізували брехливі заяви глави російського МЗС Сергія Лаврова на Радбезі ООН 22 січня, повідомляє Українська правда.

На думку американських аналітиків, Росія продовжує використовувати свою позицію в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй для просування кількох давніх російських інформаційних операцій.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив на скликаному Росією засіданні РБ ООН 22 січня і звинуватив Захід у відсутності переговорів, стверджуючи, що Росія завжди була "готова до переговорів".

Однак Лавров уточнив, що Росія зацікавлена лише в переговорах, які призведуть до усунення від влади нинішнього українського уряду, підтвердивши, що Росія все ще офіційно прагне зміни режиму в Україні.

При цьому Лавров продовжував заперечувати незалежність і суверенітет України, неправдиво стверджуючи, що український народ не зацікавлений у війні проти Росії, і що Захід підштовхує Україну до продовження цієї війни.

Також Лавров порадив Заходу зрозуміти, що "формула миру" президента України Володимира Зеленського – це "шлях в нікуди", стверджуючи, що "чим швидше (Захід – ред.) це зрозуміє, тим краще буде і для України, і для Заходу".

Крім того, Лавров заявив, що "якщо Україна припинить воювати, сотні тисяч" українських життів будуть врятовані.

Експерти нагадують, що раніше Лавров вже робив подібні заяви, припускаючи, що Кремль вважає, що Росія зможе окупувати більше територій, оскільки війна триває, і що такий хід війни буде все більше послаблювати переговорну позицію України.

Лавров заперечив відповідальність Росії, що вона може напасти на НАТО в майбутньому, проігнорувавши нещодавні офіційні заяви Кремля, які викликали ці побоювання.

Рупор Кремля, зазначають звіті, неправдиво стверджував, що Захід просуває ідею про те, що Росія в майбутньому нападе на країни Балтії, Польщу і Фінляндію, щоб "вимагати гроші" від західних держав за допомогу Україні.

Однак кремлівські чиновники, включаючи президента Росії Володимира Путіна, продовжують послідовно виступати з погрозливою риторикою на адресу країн-членів НАТО, а пов'язані з Кремлем особи, схоже, намагаються посіяти нестабільність і створити інформаційні передумови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти країн-членів НАТО та інших пострадянських держав.

Лавров також звинуватив українські сили в нанесенні ударів по окупованій Росією території України, які Кремль використовував для підтримки російського виправдання своєї загарбницької війни в Україні.

В огляді нагадують, що нещодавно Лавров заявив, що українські сили використовують зброю, надану Заходом, для нанесення ударів по цивільних цілях, в тому числі, наприклад, під час ударів по окупованому Донецьку 21 січня.

Російські джерела, в тому числі Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії, виступили з подібними заявами 21 січня.

Видання The New York Times повідомило 21 січня, що не може самостійно підтвердити, хто стоїть за ударом по Донецьку, а пресслужба українського Таврійського військового угрупування заявила 21 січня вони не здійснювали цих ударів.

Зазначається, що Лавров також намагався применшити різні воєнні злочини та злочини проти людяності, які російські окупаційні сили та окупаційна адміністрація здійснюють в Україні, стверджуючи, що українці та росіяни "живуть у мирі та злагоді" в окупованому Криму та на інших окупованих Росією українських територіях.

Ще він заявив, що "росіяни та українці будуть жити точно як брати і добрі сусіди" після того, як Росія досягне своїх цілей у війні в Україні – які, за оцінками інституту, рівнозначні повній капітуляції України та Заходу.

ISW регулярно документує, як російські війська та окупаційні адміністрації проводять широкомасштабні та цілеспрямовані кампанії етнічних чисток; примусово та незаконно депортують українців, включно з дітьми, до Росії; а також систематично працюють над знищенням української мови, культури, історії та етнічної приналежності на територіях, окупованих російськими військами.

Експерти підсумовують: "Запит Росії на проведення засідання РБ ООН 22 січня для обговорення поставок зброї в Україну і використання Лавровим цього засідання для просування різних інформаційних операцій Кремля, ймовірно, є спробою легітимізувати ці кремлівські наративи, просувати їх на світовій арені та переконати міжнародних партнерівприпинити надсилати зброю в Україну".

Ключові висновки ISW за 22 січня