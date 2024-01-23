Курс валют НБУ на 23 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 23 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 22 січня знизився до рівня 37.45 за 1 долар.
Євро подешевшав на 5 коп. до 40.79 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 1 коп. до 4.26 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп. до 47.66 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.14 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 9:35 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.452 100
|EUR
|Євро
|40.792 800
|RUB
|Рубль
|0.425 840
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.657 800
|CHF
|Швейцарський франк
|43.142 600
|PLN
|Польський злотий
|9.350 600