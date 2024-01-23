Курс валют НБУ на 23 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 23 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 січня знизився до рівня 37.45 за 1 долар.

Євро подешевшав на 5 коп. до 40.79 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 4.26 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп. до 47.66 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.14 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 9:35 за 1 польський злотий.