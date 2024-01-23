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Курс валют НБУ на 23 січня

Курс валют НБУ на 23 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 23 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 січня знизився до рівня 37.45 за 1 долар.

Євро подешевшав на 5 коп. до 40.79 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 4.26 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп. до 47.66 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.14 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 9:35 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.452 100 --0.075
EUR Євро 40.792 800 --0.048
RUB Рубль 0.425 840 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 47.657 800 +0.078
CHF Швейцарський франк 43.142 600 --0.041
PLN Польський злотий 9.350 600 --0.01

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