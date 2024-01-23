Ракетна атака: у Києві пошкоджені будинки, горять авто

У результаті російського удару по Києву вранці 23 січня кількох районах міста є пошкодження будинків та дитсадка, у Святошинському районі палають автомобілі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.

"У Святошинському районі палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.

У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Наразі інформації про постраждалих немає. Є звернення до медиків за іншою адресою в Соломʼянському районі" , – повідомив він.

Згодом інформація про влучання уламків у будівлю дитсадка не підтвердилася, повідомили в КМВА.

Одного постраждалого у Соломʼянському районі госпіталізували.

Також зафіксоване загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце.

За словами мера, у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце.

Нагадаємо, вранці 23 січня Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з російських бомбардувальників.

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони.