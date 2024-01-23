У Байдена вважають, що наступні місяці будуть критичними для України

Адміністрація США вважає, що бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту, тому Конгрес повинен прискорити рішення щодо продовження підтримки. З такою заявою виступив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Наступні кілька місяців будуть критичними для України" , - сказав представник адміністрації США.

Він наголосив, що росіяни продовжують атакувати Україну безпілотниками й ракетами. Тож українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

Водночас РФ продовжує отримувати допомогу від Ірану й Північної Кореї, в тому числі балістичні ракети. Крім того, росіяни налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

У цьому контексті Кірбі зазначив, що адміністрація США прагне перемоги України. Він нагадав, як президент Байден чітко заявив, що Україна має стати процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом.