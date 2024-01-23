Атака РФ на Київ: постраждали 9 людей

Щонайменше 9 людей постраждали у результаті ракетного удару росіян по Києву вранці 23 січня. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.

"Наразі 9 людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці" , – повідомив Кличко.

У столиці тривають пожежі у результаті атаки.

Екстрені служби працюють на місцях.

Нагадаємо, вранці 23 січня Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з російських бомбардувальників.

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони. Повідомлялося, що у результаті російського удару по Києву вранці 23 січня кількох районах міста є пошкодження будиків та дитсадка, у Святошинському районі палають автомобілі.