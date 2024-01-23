РФ за добу втратила майже 1000 військових та 51 артсистему – Генштаб
За минулу добу Росія втратила у війні проти України приблизно 960 військових, 22 танки, 51 артилерійську систему, 59 бронемашин, 2 реактивні системи залпового вогню та іншу техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 377 820 (+960) осіб,
- танків − 6 214 (+22) од,
- бойових броньованих машин − 11 548 (+59) од,
- артилерійських систем − 8 947 (+51) од,
- РСЗВ − 970 (+2) од,
- засобів ППО − 657 (+0) од,
- літаків − 331 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 961 (+0) од,
- крилатих ракет − 1 820 (+1) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 956 (+65) од,
- спеціальної техніки − 1 409 (+12) од.