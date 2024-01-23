РФ за добу втратила майже 1000 військових та 51 артсистему – Генштаб

За минулу добу Росія втратила у війні проти України приблизно 960 військових, 22 танки, 51 артилерійську систему, 59 бронемашин, 2 реактивні системи залпового вогню та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали: