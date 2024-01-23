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РФ за добу втратила майже 1000 військових та 51 артсистему – Генштаб

РФ за добу втратила майже 1000 військових та 51 артсистему – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила у війні проти України приблизно 960 військових, 22 танки, 51 артилерійську систему, 59 бронемашин, 2 реактивні системи залпового вогню та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 377 820 (+960) осіб,
  • танків − 6 214 (+22) од,
  • бойових броньованих машин − 11 548 (+59) од,
  • артилерійських систем − 8 947 (+51) од,
  • РСЗВ − 970 (+2) од,
  • засобів ППО − 657 (+0) од,
  • літаків − 331 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 961 (+0) од,
  • крилатих ракет − 1 820 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 956 (+65) од,
  • спеціальної техніки − 1 409 (+12) од.

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