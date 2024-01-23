До Польщі вже виїхали 5 тисяч вантажівок – Кубраков

Пункти пропуску відновлюють пропускну спроможність після призупинення блокади. До Польщі вже виїхало близько 5 тисяч вантажівок.﻿ Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє Економічна правда.

"Після призупинення блокади 17 січня трьох пунктів пропуску "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська" та "Корчова – Краківець" до Польщі вже виїхал

о майже 5 тисяч вантажівок. Найбільший пункт пропуску "Ягодин" вже відновив свою пропускну спроможність на рівні 600 вантажівок на добу. Це показник навіть вище, ніж був до блокади. Зростає кількість вантажівок, що виїжджають через "Краківець" та "Рава-Руську" , – йдеться у повідомленні.

Наразі, за словами Кубракова, оцінюється ефективність рішення на "Нижанковичі - Мальховіце", де тимчасово призупинена реєстрація в єЧергу. Поки пункт пропуску працює не на всю спроможність, а має пропускати 150 порожніх вантажівок на добу, як це було і під час функціонування єЧерги.

Він зазначив, що також з польською стороною обговорюються спільні плани щодо створення чотирьох додаткових пунктів перетину кордону на додачу до наявних 14.