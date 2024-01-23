ЄС планує запровадити санкції проти російського алюмінію – Politico

Європейський союз збирається запровадити ембарго проти російського алюмінію в рамках 13-го пакета санкцій. Його хочуть узгодити до другої річниці повномасштабного російського вторгнення – 24 лютого. Про це пише Politico, повідомляє ЛігаБізнес.

Оскільки процес виплавки алюмінію потребує величезної кількості електроенергії, санкції проти алюмінію одночасно стануть санкціями проти енергетичного сектору.

За словами одного з дипломатів, з якими спілкувалося видання, Євросоюз планує розглянути ембарго ще на низку товарів, але переговори з цього приводу знаходяться на ранній стадії.

Найбільша проблема в тому, що у Євросоюзі більше не бачать великих цілей для запровадження санкцій. Ядерна енергетика або зріджений природний газ (LNG) залишаються поза обмеженнями через позицію різних країн Євросоюзу. Росатом будує два нових реактори для Угорщини, тому вона не дозволяє накласти санкції на російський атомний сектор, а російський LNG імпортується багатьма країнами, насамперед Іспанією.

Через це Євросоюз зосередив свою увагу не на російському експорті, а на російському імпорті.

Країни ЄС хочуть створити додаткові перешкоди для придбання Росією компонентів, які вона не вміє виробляти сама і які їй потрібні для високотехнологічної зброї, таких як керованих ракет.

Але й тут результати неоднозначні. За словами міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса, боротьба з обходом санкцій залишається головним болем для ЄС.