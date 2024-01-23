Поблизу Петербурга помітили російські системи ППО С-300 – Astra

У Ленінградській області РФ місцеві жителі помітили російські зенітно-ракетні комплекси С-300, ймовірно, через нещодавню атаку українських безпілотників.

Про це пише﻿ Telegram-канал Astra.

"С-300 ставлять довкола Пітера. Так що готуємось, хлопці, до гіршого", — після перших з початку війни атак БПЛА на Ленінградську область мешканці помітили у регіоні ЗРК С-300" , – йдеться в повідомленні.

Astra зазначає, що комплекси С-300 зняв на відео місцевий житель. Один із комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися.