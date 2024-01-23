У США та Європі турбуються через можливі поставки РФ ракет з КНДР – NYT

Європейські та американські посадовці непокояться через можливі поставки Росії північнокорейських ракет та боєприпасів. Про це пише газета New York Times з посиланням на джерела в структурах Пентагону і НАТО, повідомляє Європейська правда.

У матеріалі йдеться, що хоча багато північнокорейських артилерійських снарядів виявляються несправними, за допомогою них російські окупаційні війська все одно можуть обстрілювати українські позиції, тоді як ЗСУ обмежують використання власних запасів, які зменшуються.

Однак найбільше Брюссель і Вашингтон турбують саме балістичні ракети.

Низка посадовців висловили побоювання, що росіяни сподіваються використати ракети для подолання поставлених Україні західних систем протиповітряної оборони.

Хоча поки що кількість переданих ракет невелика, ймовірно, менше 50, американські і європейські посадовці вважають, що згодом їх може бути набагато більше.

Причому на відміну від снарядів північнокорейські ракети не є застарілими – дослідження показало, що їхня конструкція є новітньою.

До того ж американські офіційні особи кажуть, що північнокорейські ракети виявляються такими ж точними, як і російські.

У Південній Кореї офіційні особи і аналітики кажуть, що війна в Україні дає Північній Кореї те, чого вона потребує: випробувальний полігон, щоб побачити, як її новий ракетний арсенал, розроблений для конфлікту з Південною Кореєю і США, протистоїть системам ППО західного зразка.

Посадовці США турбуються, що якщо Північна Корея збільшить свої поставки до РФ, Україна може бути змушена ще більше витрачати західні ракети ППО, що матиме руйнівні для неї наслідки, якщо додаткове військове фінансування не буде схвалене Конгресом.

У НАТО теж занепокоєні фактом північнокорейських поставок до РФ, що може виявитися особливо проблематичним в той час, коли Україна не впевнена, коли і від кого вона отримає власні наступні поставки.

Видання зазначає, що США буде важко зупинити ці поставки з КНДР до Росії. Північна Корея останнім часом займає більш войовничу позицію у своїй зовнішній політиці і зосередилася на зміцненні своїх зв'язків з Росією.

Проте природа цих відносин незрозуміла. Росія обіцяє широкий спектр технологій в обмін балістичні ракети, в тому числі літаки і передові технології. Але американські офіційні особи не вірять, що Росія наразі надала зброю або додаткові технології для балістичних ракет.