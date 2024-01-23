В Україні зареєстрували дев'ять випадків нового субваріанту COVID-19

В Україні за січень вже зареєстровано дев'ять випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" — JN.1, який називають "Дженні". Про це заявили в міністерстві охорони здоров'я, повідомляє Укрінформ.

"У січні у пʼяти областях виявили девʼять випадків субваріанту коронавірусу JN.1 «Дженні», які підтвердили у Національній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України. Три випадки на Сумщині, по два — у Волинській та Черкаській областях та по одному — у Рівненській і Запорізькій областях" , - сказав заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Як зазначається, серед захворілих в Україні лише одна із девʼяти людей мала два щеплення проти COVID-19. За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Вік пацієнтів 27-73 роки.