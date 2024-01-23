НАТО закупить понад 200 тисяч артилерійських боєприпасів

Північноатлантичний альянс уклав контракти на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів на суму 1,2 мільярда доларів, повідомляє Європейська правда.

Контракти підписала генеральна директорка Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс в присутності генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

"Це демонструє, що перевірена структура НАТО для спільних закупівель працює. Війна Росії в Україні стала битвою за боєприпаси. Тому важливо, щоб союзники поповнили свої запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну" , – сказав Столтенберг.

Альянс підштовхує країни-члени до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.

Після того, як лідери країн Альянсу погодили План дій НАТО з оборонного виробництва в липні 2023 року, NSPA уклало контракти на боєприпаси вартістю близько 10 мільярдів доларів.

Зокрема, NSPA від імені коаліції кількох європейських країн уклало контракт на виготовлення тисячі ракет до Patriot у Європі, для чого у Німеччині розширять виробничі потужності.