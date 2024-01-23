РФ скоротила експорт нафти через негоду та атаки безпілотників – ЗМІ

Морські поставки російської сирої нафти впали до мінімуму за майже два місяці через несприятливу погоду та удари українських безпілотників, які зупинили нафтовий потік із ключового експортного термінала в Ленінградській області. Про це повідомляє Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

За даними агентства, близько 3,36 мільйона барелів сирої нафти за добу було відвантажено з російських портів за чотири тижні до 21 січня. Це на 50 тис. барелів за добу менше від показника за період до 14 січня.

Середньотижневе значення знизилося на 340 тис. барелів за добу до мінімуму за сім тижнів у 3,02 млн барелів.

Зазначається, що експорт російської нафти скоротився в деяких портах через негоду й удар українських безпілотників по заводу з переробки конденсату в Усть-Лузі Ленінградської області, через що в неділю було припинено завантаження й перенесено на наступний тиждень.

РФ заявила, що скоротить експорт нафти на 500 тис. барелів на день протягом першого кварталу, після того, як декілька інших членів групи ОПЕК+ погодилися додатково обмежити видобуток. Скорочення буде розподілено між поставками сирої нафти - на 300 тис. барелів на день, і нафтопродуктами. Середній показник сирої нафти за 4 тижні був приблизно на 220 тис. барелів на день нижче рівня травня-червня 2023 року.