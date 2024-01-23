На Закарпатті кинули гранату на подвір'я депутата

Працівники Мукачівського районного управління поліції стверджують, що вранці 23 січня хтось кинув гранату на територію приватного будинку депутата Закарпатської обласної ради. Правоохоронці зазначили, що внаслідок епізоду ніхто не постраждав, повідомляє Ліга.net.

Близько 04:00 на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал "тривога" з приватного будинку у Мукачеві.

Прибувши на місце події, поліціянти з'ясували, що власником будинку є депутат Закарпатської обласної ради.

За даними правоохоронців, "тривожну кнопку" натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвір'ї.

Працівники слідчо-оперативної групи та криміналісти стверджують, що на територію двору хтось закинув гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

Оперативники намагаються затримати причетного.

Подію кваліфікують як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху.