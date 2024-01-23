У Раді проти збільшення податків на некритичний імпорт

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев забракував ідею Національного банку про збільшення податків на некритичний імпорт, повідомляє Ліга.Фінанси.

На початку січня заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук сказав, що Україні варто подумати про додаткове оподаткування некритичного імпорту, щоб зменшити зовнішньоторговельний дефіцит і збільшити надходження до бюджету.

"Не зовсім погоджуюся з пропозицією Нацбанку", – відповів на це Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Він визнав, що збільшення податку допомогло б покращити торговельний баланс, але, на його думку, "баланс вигод та втрат від такого втручання держави в економічні процеси, є негативним".

Гетманцев має три аргументи проти податку на імпорт:

негативний досвід 2022 року, коли перелік товарів критичного імпорту, що звільнялись від податку, за три місяці виріс з двох десятків позицій до 90% усього постачання. ﻿

"Перелік є суб’єктивним і при його складанні потенційно існує величезна корупційна складова", – вказав Гетманцев.