Росіяни вивели у Чорне море ще один носій "Калібрів"

Росія у вівторок, 23 січня, вивела у Чорне море ще один підводний ракетоносій. Кількість "Калібрів", готових до застосування, збільшилася до 20. Про це повідомили у Силах оборони півдня України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"В Чорному морі поступово вщухає шторм. Вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним підводним ракетоносієм!" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальний залп "Калібрів" - до 20 ракет.

"Рівень ракетної небезпеки - дуже високий! Сигнали повітряних тривог не ігноруємо!" , - наголосили в Силах оборони.

Як повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, до двох надводних, які були зафіксовані вже кілька діб в Чорному морі, долучився підводний човен.