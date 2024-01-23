Росіяни вивели у Чорне море ще один носій "Калібрів"
Росія у вівторок, 23 січня, вивела у Чорне море ще один підводний ракетоносій. Кількість "Калібрів", готових до застосування, збільшилася до 20. Про це повідомили у Силах оборони півдня України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"В Чорному морі поступово вщухає шторм. Вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним підводним ракетоносієм!", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загальний залп "Калібрів" - до 20 ракет.
"Рівень ракетної небезпеки - дуже високий! Сигнали повітряних тривог не ігноруємо!", - наголосили в Силах оборони.
Як повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, до двох надводних, які були зафіксовані вже кілька діб в Чорному морі, долучився підводний човен.
"Тобто кількість ракет, готових до застосування, збільшилася до 20. Нагадаю, що пуски з підводного човна виявити складніше, тому реагування має бути оперативніше. Вони летять дуже низько над водою, і виявляються трошки пізніше, до вибуху залишається кілька хвилин. Тому враховуючи попередню ракетну активність ворога, слід вважати, що таке нарощення може бути як грою м'язів, так і реальним підвищенням небезпеки", - зазначила вона.