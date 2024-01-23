У Владивостоці пожежі на електропідстанціях, знеструмлені сотні будинків – росЗМІ

У російському Владивостоці чули вибухи і сталася пожежа на двох електропідстанціях, знеструмлені сотні будинків, повідомляє Українська правда.

Telegram-канал Astra повідомляє, що жителі Владивостока кажуть про вибухи і пожежі відразу на двох електропідстанціях

За словами місцевих жителів, горять підстанції на Новожилова і Бухті Тихій. У низці будинків немає світла.

ЗМІ повідомляють, що на Бухті Тихій залишилися без світла понад 250 будинків.

За інформацією енергокомпанії, близько 19:00 (11:00 за київським часом) на підстанції Заміська в районі Борисенка сталося відключення двох трансформаторів. Зафіксовано загоряння в закритому розподільному пристрої, загоряння трансформаторів не було.

На місце прибула бригада енергетиків і пожежний розрахунок МНС.