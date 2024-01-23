У ЗСУ назвали причину паузи між ракетними обстрілами РФ

Збиття російського літака-розвідника А-50, ймовірно, знизило темпоритм обстрілів України. Про це заявила начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Армія Інформ.

"Враховуючи деякі неприємності, які склалися в РФ з літаком-розвідником, вони все ж таки потребують додаткового збору інформації. Цілком очевидно, що така пауза між ракетними атаками могла бути пов’язана із тим, що бракувало інформації" , — повідомила Наталія Гуменюк.

Також вона зазначила, що системні зльоти МіГ-31 можна вважати також чинником психологічного тиску.