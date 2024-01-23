Окупанти обстріляли Херсон: загинув чоловік
Російські військові обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік та дістала поранення жінка. Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Українська правда.
"Російська армія вбила жителя Корабельного району Херсона. Біля під'їзду будинку смертельні поранення отримав 70-річний чоловік", – повідомив він.
За його словами, внаслідок російських ударів по Кіндійці (смт під Херсоном) також постраждала 74-річна жінка. Їй на допомогу прямує "швидка".