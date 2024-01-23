Окупанти обстріляли Херсон: загинув чоловік

Російські військові обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік та дістала поранення жінка.﻿﻿ Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Українська правда.

"Російська армія вбила жителя Корабельного району Херсона. Біля під'їзду будинку смертельні поранення отримав 70-річний чоловік" , – повідомив він.

За його словами, внаслідок російських ударів по Кіндійці (смт під Херсоном) також постраждала 74-річна жінка. Їй на допомогу прямує "швидка".