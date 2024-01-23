Маск після відвідування концтабору Аушвіц назвав себе євреєм

Бізнесмен Ілон Маск заявив, що у нього так багато друзів-євреїв, що він "єврей за співучастю", але додав, що він "наївний" щодо антисемітизму, повідомляє Ліга.net.

22 січня Маск у супроводі консервативного діяча Бена Шапіро відвідав Аушвіц-Біркенау, колишній нацистський табір смерті у польському місті Освенцим, де під час Голокосту вбили мільйони євреїв.

Європейська єврейська асоціація організувала візит та провела конференцію пізніше у понеділок у Кракові. Там гендиректор Tesla запитав Шапіро про "радикальний сплеск антисемітської активності".

Мільярдер сказав, що він "наївний" у цьому питанні, оскільки дві третини його друзів є євреями.

"У мене вдвічі більше друзів-євреїв, ніж друзів-неєвреїв. Я більше єврей за співучастю. Я за бажанням єврей. Тож я подумав: "Що саме люди говорять про цей антисемітизм?" Тому що я ніколи не чую цього за обіднім столом. Це абсурд — принаймні в колах моїх друзів" , — сказав Маск.﻿

Нагадаємо, Ілон Маск прибув до Польщі у неділю, 21 січня, ввечері.

Візит Маска на місце колишнього нацистського табору смерті може бути спробою врятувати імідж скандального мільярдера, який минулого року підтримав пост анонімного інтернет-користувача на X з антисемітськими заявами.

У Кракові Маск взяв участь в дискусії з консервативним публіцистом Беном Шапіро на тему антисемітизму в інтернеті. Бізнесмен зауважив, що найважливішою формою запобігання пропаганді та поширенню ненависті в інтернеті є свобода слова та медіа.

Маск відвідав Аушвіц разом з трирічним сином попри правила. Концтабір не рекомендують відвідувати з дітьми до 14 років.